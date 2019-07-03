Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde dört katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Kadıköy'de yangın çıktı
03.07.2019 - 15:56 | Son Güncelleme: 03.07.2019 - 15:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kadıköy Fenerbahçe Münir Nurettin Selçuk Caddesi üzerinde dört katlı binada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bir itfaiye eri dumandan etkilendi.
Etiketler : kadıköy,
634673 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/634673.aspx
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