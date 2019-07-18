Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İmranlı'da ilginç bir doğa olayı cep telefonu ile kayıt altına alındı. Kırsalda çalışan köylüler, yaklaşık 2 metre uzunluğunda bir yılanın büyük bir kartalı boğarken yakaladı. Kartalın boynuna dolanan yılan köylülerin müdahalesiyle kartalın boynundan alındı. Kartal uçup uzaklaşırken, yılan köylüler tarafından başı ezilerek öldürüldü. Cep telefonuyla kayıt altına alınan bu anlar sosyal meydana da paylaşıldı.