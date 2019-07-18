Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün akşam saatlerinde İkizdere ilçesi Güneyce köyünde meydana geldi. Bahçesindeki ağaca çıkan Muhsin Albayrak, elindeki metal çubukla armut toplamaya başladı. Metal çubuk bitişikteki elektrik nakil hattına temas edince Albayrak, akıma kapıldı. Albayrak ağaçta asılı kalırken, yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, belediye, sağlık ve İkizdere Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.







Ekipler, enerji nakil hattındaki elektriğin kesilmesi ile itfaiye aracıyla çıktığı ağaçtan Albayrak'ı indirdi. Vefat ettiği belirlenen Albayrak'ın cansız bedeni, morga kaldırıldı. (Posta)



