Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Sancaktepe Mevlana Mahallesi’ndeki altı katlı binanın 5. katında bulunan dairede dün bir patlama oldu. Patlama sonrası dairenin duvarları yıkıldı. İhbar sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Evde yaralanan Hasan Öner ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Öner “Sabah uyuyordum. Gürültüye uyandım. Ne patlaması olduğunu bilemiyorum. Ne olduğu belli değil. Sağ omuzumdan ve elimden yaralandım” dedi. Bu arada çevredeki binalar da hasar gördü. Bazı dairelerin pencerelerinin camları kırıldı. Büyük korku yaşayan mahalleli sokağa dökültü. Yan tarafdaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı. Emniyet kaynakları, ilk bulgulara göre patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığını söyledi.