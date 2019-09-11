Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ'nün hain darbe girişiminin engellenmesine büyük katkısı olan ve demokrasinin simgesi haline gelen Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in yeğeni Halil Halisdemir de bir kahramanlık yaparken hayatını kaybetti.

DENİZE ATLADI

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; TIR şoförlüğü yapan Halil Halisdemir, Bursa Mudanya'da denizde boğulmak üzere olan bir genci kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde Mudanya'da bulunan 3 çocuk babası Halil Halisdemir, denizde bir gencin çırpınmaya başladığını gördü. 1 dakika bile tereddüt etmeyen Halisdemir, hemen denize atladı ve gence doğru yüzdü. Büyük çaba sonucu genci kurtarmayı başaran Halisdemir, kendisini kurtaramadı. Gözden kaybolan Halil Halisdemir, boğularak hayatını kaybetti. Niğde Çukurca'da toprağa verilen Halisdemir'in yakınları büyük üzüntü yaşadı. Gözyaşlarıyla Halisdemir'i son yolculuğuna uğurlayan yakınları ve arkadaşları, "Kahramanlık genlerinde var" yorumunu yaptı.