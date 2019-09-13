Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Kayrakaltı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bahçesini sulamak isteyen Lütfü Deligöz'den (72) iki gündür haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Ekipler tarafından bölgede yapılan aramalarda Lütfü Deligöz'ün cansız bedeni su kuyusunda bulundu. Kuyudan çıkarılan Lütfü Deligöz'ün cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.