Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Serik ilçesi Kayaburnu Mahallesi'nde, plastik atıkların ve hurdalıkların bulunduğu bir arazide yangın çıktı. Saat 16.00 sıralarında meydana gelen yangına olay yerine sevk edilen iki itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.