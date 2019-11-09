Sivas’ta kendisine şaka yapmak isteyen arkadaşları bir şahsı bileğinden kelepçeledi. Şaka bittiğinde kelepçeyi çözmek istediler ancak kelepçenin anahtarı kaybolmuştu. İlk önce polisten yardım istediler. Polis ekipleri kelepçeyi açamayınca yardımlarına itfaiye yetişti. İtfaiye ekipleri bir türlü açılmayan kelepçeyi, özel bir kesici ile kesmeyi başardı. Durumu izleyen şakacı arkadaşlar kahkahalara boğuldu.
'Eşek şakası' itfaiyede bitti
09.11.2019 - 17:23 | Son Güncelleme: 09.11.2019 - 17:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Arkadaşlarının bileğine taktıkları kelepçenin anahtarı kaybolunca, yardımına itfaiye yetişti.
Kaynak: İHA
Etiketler : eşek şakası,
661549 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/661549.aspx
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