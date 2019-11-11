Mardin’in Nusaybin ilçesinin karşısında yer alan Suriye’nin Kamışlı kentinde 3 ayrı noktada patlama meydana geldiği belirtildi. Bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği, dumanlar yükseldiği öğrenildi. Meydana gelen patlamalarda 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kamışlı’da bomba yüklü 3 araç patladı: 3 ölü, 5 yaralı
11.11.2019 - 17:17 | Son Güncelleme: 11.11.2019 - 17:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye’nin Kamışlı kentinde bomba yüklü 3 aracın infilak ettiği belirtildi. Patlamada 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kamışlı,patlama,
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