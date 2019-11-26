Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.31'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
6,9 kilometre derinlikte olan depremin, Kozan'ın yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildiği öğrenildi.
Kozan ilçesinde önceki gün de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Adana'da deprem oldu | Son dakika depremler
26.11.2019 - 10:47 | Son Güncelleme: 26.11.2019 - 10:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'nın Kozan ilçesinde, richter ölçeğine göre, 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 10.31'de merkez üssü Kozan ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Etiketler : Adana,
665017 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/665017.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER