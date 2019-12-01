Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Yozgat'ta sporcuları taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü 15 yaralı
01.12.2019 - 14:56 | Son Güncelleme: 01.12.2019 - 15:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ordu'dan Yozgat'a maça giden hentbol takımını taşıyan minibüsün Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Etiketler : hentbol,trafik kazası,
666050 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/666050.aspx
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