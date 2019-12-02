Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Millî Ordusu (SMO) askerlerinin güvenliği ve barışı sağladığı Tel Abyad’da artık sokak tezgâhları kuruluyor, dükkânlar satış yapıyor. SMO askerleri Tel Abyad’da açılan bir fırına gerekli malzemeleri temin ederken, TSK da Türkiye’den gelen unları fırına götürüyor. Fırında yapılan ekmekler halka bedava dağıtılıyor.

TSK’ye ait mobil sağlık araçlarında da onlarca sivile sağlık taraması yapılıyor, ilaçları ücretsiz eriliyor.



Öte yandan Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde görevli bir grup asker, Kilis’te sınırın sıfır noktasındaki köy okulunda sosyal medya aracılığıyla başlatılan “Çocuklar Üşümesin” kampanyasına, 80 öğrenci için mont ve bot göndererek destek oldu. Askerlerin gönderdiği malzemeleri teslim alan öğretmenler, öğrencileri elleriyle giydirdi. “Mehmetçik’ten gelen hediye üzerine çok duygulandık” diyen Müdür Yardımcısı Ceren Sönmez, askerlerin sosyal sorumluluk manasında da “bir kahramanlık örneği” sergilediğini ifade etti.

MONT VE BOT ASKERDEN

Mehmetçik, Suriye sınırındaki okullara ‘çocuklar üşümesin’ diye mont ve ayakkabı gönderdi.