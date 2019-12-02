Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

En çok da sektör hâlini alan bu iş kolundan ekmek yiyenler haklı. Çünkü onlar şirket kurmuş, 5’ten 15’e kadar personel istihdam etmeye başlamışlar. Tabii olarak daha çok kutlama yapacak, işin çeşitliliğini büyütecek ki işi devam etsin, büyüsün...

Yaptığımız incelemede gördük ki, neredeyse her adım başında ‘parti evi’ konseptinde iş yerleri açılmış. En az 5 kişinin istihdam edildiği bu iş yerleri özellikle kadın girişimciler için cazip bir girişim olmuş. Satın almadan masa ve alan dizaynına, kurulum ve organizasyondan müşteri memnuniyetine kadar her alanda en az 1 kişiye ihtiyaç duyulan bu sektörde küçük bir kutlamanın maliyeti 1.500 liradan başlıyor. Mekân kiralama, kuaför, ulaşım gibi hizmetler de katıldığında sadece organizasyon bedelinin 5 bin lirayı bulduğu kutlamalar var. Kutlama çeşitliliği ise kişilerin hayal gücüyle sınırlı. Bir çocuk, arkadaşında gördüğü eğlence konseptine kendi kafasında bir şeyler ekleyerek istiyor ailesinden. Arkadaşında 1 tane palyaço gördüyse, kendi doğum gününde 2 palyaço istiyor. 3 yerine 5 katlı pasta isteyen, arkadaşlarıyla aynı model şapka talep edenler ve daha neler neler...