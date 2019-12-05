Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu Altınordu ilçesine bağlı Zaferi Millî Mahallesi’nde önceki akşam saat 19.30 sıralarında meydana gelen bir olay, bütün Türkiye’yi üzdü. Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir (21), bale antrenmanından çıktı. Annesi Güfer Özdemir’i arayıp “Bana çorba yap” diyen genç kız, iki buçuk kilometre ötedeki evine yürüyerek gitti. Anahtarları sabah evde unuttuğunu hatırlayan kız, zile bastı. Balkona çıkan annesine “Anahtarı at” dedi. Bunun üzerine anne, anahtarı aşağı atıp içeri girdi. Ancak kızı uzun süre gelmedi. Durumdan şüphelenen anne, büyük kızı Gizem Özdemir’i “Git kardeşine bak” diye dışarı yolladı. Denileni yapan abla, kız kardeşini, apartman kapısının önünde kanlar içinde buldu. Ceren hemen en yakındaki hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan üniversite öğrencisinin, kalbinden ve karnından bıçaklandığı tespit edildi. Doktorlar, bütün uğraşlara rağmen yaralıyı kurtaramadı. Acı olay sonrası Ordu Emniyet Müdürlüğü, saldırganın yakalanması için özel bir ekip kurdu. Ekip, maktulenin cep telefonu ile yürüdüğü mesafedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

POLİSİ DE BIÇAKLADI

Baba Yılmaz Özdemir, polislere “Büyük kızım aşağı indiğinde zanlıyı arkasından görmüş; siyah giyinmiş, kafasında kep varmış” diye eşkâl verdi. Yapılan çalışmalar sonrası şüpheli belirlendi. Polisin gözaltına almak istediği Ö.A. mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı. Etkisiz hâle getirilen şahıs, emniyete götürüldü. Öte yandan Ankara Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, kopya çekerken yakaladığı Hasan İsmail Hikmet tarafında 2 Ocak’ta hunharca katledilmişti. Tutuklu sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenmişti.

BİR AYDA 39 KADIN CİNAYETİ

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kasım ayı kadın cinayetleri raporunu açıkladı. İşte o acı rapor: Geçen ay en az 39 kadın cinayete kurban gitti. Bunların 11’i kocası, ikisi eski eşi, dördü sevgilisi, biri eski erkek arkadaşı, dördü babası, üçü akrabası ya da tanıdığı, ikisi oğlu, biri erkek kardeşi tarafından öldürüldü. Kadınlardan 30’u kendi evinde katledildi. En çok cinayet İstanbul’da işlendi. Megakenti Antalya ve İzmir takip etti. Yılın 11 ayında da ise en az 430 kadın, erkekler tarafından infaz edildi.

“KEŞKE KAPIDA BEKLESEYDİM"

Ceren için okuduğu üniversitenin kampüsünde tören düzenlendi. Törende babası, annesi, ablası ile arkadaşları gözyaşlarına tutamadı. Anne Özdemir “Keşke kapının önünde bekleseydim. Çocuğumu gafil avladılar. Gelin mi oldum kuzum, ben sana gelinlik mi giydirdim. Yavrumun katilini bulun” diye ağladı. Cenaze, kılınan namazın ardından Ulubey ilçesinde defnedildi.