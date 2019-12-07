Sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezada indirim yapılmadı. 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar sonrasında konuşan üç çocuk annesi Çağlar Âşık, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Verilen cezanın acısını dindirmeyeceğini dile getiren Âşık, şunları söyledi: 23 Eylül 2017 tarihini asla unutmayacağım. O gün o canavar bir tek beni vurmadı. O gün ben sadece ayağımı değil, insanlara olan güvenimi de kaybettim. En önemlisi masum olan doğmamış bebeğimi de kaybettim. Ama yine de huzurluyum. Adalet yerini buldu. Âşık, kaybettiği bacağı için protez istedi. İHA
Canavar kocaya 25 yıl hapis cezası
07.12.2019 - 03:20 | Son Güncelleme: 07.12.2019 - 03:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te hamile eşini av tüfeğiyle yaraladığı ve bacağının kesilmesine neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mehmet Ali Âşık’a 25 yıl, 6 ay hapis cezası verildi.
Etiketler : kadına şiddet,kadın cinayeti,ceza,
667170 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667170.aspx
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