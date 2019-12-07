Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sanığın suç işleme eğilimi dikkate alınarak cezada indirim yapılmadı. 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar sonrasında konuşan üç çocuk annesi Çağlar Âşık, adaletin yerini bulduğunu söyledi. Verilen cezanın acısını dindirmeyeceğini dile getiren Âşık, şunları söyledi: 23 Eylül 2017 tarihini asla unutmayacağım. O gün o canavar bir tek beni vurmadı. O gün ben sadece ayağımı değil, insanlara olan güvenimi de kaybettim. En önemlisi masum olan doğmamış bebeğimi de kaybettim. Ama yine de huzurluyum. Adalet yerini buldu. Âşık, kaybettiği bacağı için protez istedi. İHA