Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ellerinde çocuklarının fotoğrafı ile bekleyişini sürdüren annelerden Remziye Akkoyun, Kürtçe yaptığı açıklamada, on yaşında dağa kaçırılan oğlu Azat için oturma eylemine katıldığını söyledi. Akkoyun “Selâhattin Demirtaş, çocuklarımızı kandırmış göndermiş. Bende hâl kalmadı, hastayım. Bunlar Müslüman değil, Müslüman olsalardı, çocuklarımızı kandırıp dağa götürmezlerdi” dedi.

Hakkâri’nin Şemdinli ilçesinden, iki sene evvel 12 yaşında dağa kaçırılan kızı Özlem için eyleme katılan Vahide Çiftçi ise “HDP’den kızımı istiyorum. Vicdansızlar, kızımı zorla kaçırıp götürdüler. Çocuğum için burada soğukta bekliyorum” ifadelerini kullandı. Beş sene evvel 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Hayal’e kavuşma ümidiyle eyleme devam eden Süheyla Demir de “Anneler ve babalar Türkiye’nin dört bir yanına sesleniyorum, artık bize destek versinler. Bizim sayımız ne kadar çoğalırsa o kadar sesimiz duyulur. Biz günlerdir buradayız, bize bir şey olmadı, bize hiç kimse bir şey yapamaz. Siz korktukça onlar güçleniyor” dedi.