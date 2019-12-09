Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmet Mumay'ın kullandığı 18 AJ 980 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 11 yaralı
09.12.2019 - 09:13 | Son Güncelleme: 09.12.2019 - 09:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana'da tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmet Mumay'ın kullandığı 18 AJ 980 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adana,tarım işçileri,trafik kazası,
667561 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/667561.aspx
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