Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, tarım işçilerini taşıyan Ahmet Mumay'ın kullandığı 18 AJ 980 plakalı midibüs, merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada midibüste bulunan 32 kişiden 11'i yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri, yaralıları araçtan çıkardı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.