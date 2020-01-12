Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin’de köknar ağaçlarından toplanan çam sakızı, birçok hastalığa iyi geliyor. Aktarlar ve şarküterilerde satılan ve faydaları saymakla bitmeyen çam sakızını toplaması da ustalık istiyor. Genelde köylüler ve çobanlar tarafından, 10 katlı bina yüksekliğinde bulunan ağaçlara çıkılarak sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanılıyor. Bir kilo çam sakızı toplamak için en az 10 köknar ağacına çıkmanız gerekiyor. Ağacın kabuğundan çıkan çam sakızı, şarküteri ve aktarların en pahalı ürünü.

Ailece 20 yıldır şarküteri işletmeciliği yapan Serkan Büyük “Artvin’in mahallî ürünlerini satıyoruz. İnsanların tabii ve organik ürünlere ilgisi her geçen gün artıyor. Müşterilerimiz genellikle çam sakızını toz hâline getirip balla karıştırıyor. Bunu ilaç olarak mide ve kanser hastalarına veriyorlar” dedi. Büyük “Çam sakızının kilosunu 600 liradan satıyoruz. Bunun sebebi ağaçtan tek tek toplanması. On katlı bina yüksekliğindeki ağaçların tepelerine çıkıp sadece bir çakı yardımıyla tek tek toplanıyor. Müşterilerimiz genelde il dışında yaşayan Artvinliler” diye konuştu. Âdem Güngör İHA