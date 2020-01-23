Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail, 2 Mart 2020’de bir sene içerisinde üçüncü defa sandığa gitmeye hazırlanıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 17 Eylül 2019’da yapılan seçimler öncesi Ürdün Vadisi ve Batı Şeria’daki illegal Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail’e ilhakını vadetmişti. Ancak seçimleri rakibi Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz kazanmıştı. Gantz da gelecek seçimler için Netanyahu ile aynı vaatte bulundu. Partisinin kurmaylarıyla Batı Şeria’daki Ürdün Vadisi’ne giden Gantz, 2 Mart’taki seçimleri kazanması hâlinde Filistin toprağı olan bölgeyi İsrail’e ilhak edeceğini söyledi.

Başbakan Netanyahu da liderliğini yaptığı Likud Partisinin seçim kampanyasını başlattı. İlk seçimde Ürdün Vadisi’nin ilhak etme sözüne rağmen başarılı olamayan Netanyahu “Hiç vakit kaybetmeden Ürdün Vadisi ve Ölü Deniz’in kuzeyinde egemenliğimizi ilan edeceğiz” dedi. Netanyahu ayrıca daha fazla Arap ülkesiyle “tarihî barış anlaşmaları imzalama”, “ABD ile bir savunma ittifakı kurma” ve “İran’ı nihai olarak dizginleme” vaatlerinde bulundu.



FİLİSTİN’DEN ÇAĞRI

Öte yandan Filistin yönetimi, İsrailli liderler tarafından yapılan “Ürdün Vadisi’ni ilhak etme” açıklamalarına tepki gösterdi. İsrailli yetkililerin ifadelerinin, Filistin-İsrail arasında imzalanan anlaşmalar da dâhil olmak üzere bütün ilişkiler üzerinde doğuracağı olumsuz sonuçlara karşı uyarıda bulunulan açıklamada, uluslararası topluma da İsrail’in bu politikalarına karşı durma çağrısı yapıldı.

Bu arada Filistin toprakları üzerindeki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerini her geçen gün genişleten İsrail, Filistinlilerin kendi arsalarına evlerini inşa etmesine izin vermiyor. İsrail yönetimi, Filistinlilerin işgal altındaki Batı Şeria’nın “C bölgesi”nde yer alan arsalarına imar izni için yaptığı başvuruların neredeyse tamamını geri çevirdi. İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, Batı Şeria’nın C bölgesinin İsrail’e ilhak edilmesi yönündeki niyetini tekrarladı.



ABD’den Tel Aviv’e uyarı

İsrail’in Kanal 13 televizyonu, İsrail-Filistin meselesine “çözüm bulmak” amacıyla ABD Başkanı Donald Trump yönetimince hazırlanan ve “Yüzyılın Anlaşması” olarak isimlendirilen plan açıklanmadan İsrail’in Ürdün Vadisi’ni “ilhak” etmesine Beyaz Saray’ın karşı çıktığını iddia etti. Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan haberde Trump yönetiminin konuyla ilgili İsrail’i bilgilendirdiği belirtildi.