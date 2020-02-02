Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan 'Korona' virüsü, Trabzon'da polisleri harekete geçirdi. Van'dan aracıyla geldiği öğrenilen Çinli turisti gören polis ekipleri şüphelenerek aracı durdurdu. Tanjant yolunda durdurulan Çinli turist için İl Sağlık Müdürlüğünden uzman bir ekip istendi. Uzman ekip tarafından giyilen koruyucu kıyafetlerle ambulansa alınan Çinli turist, Koronavirüs şüphesi ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Çinli turistte Korona virüsüne dair bir bulguya rastlanılmadı.
Trabzon'da 'koronavirüs' alarmı! Çinli turistte virüse rastlanmadı
02.02.2020 - 22:13 | Son Güncelleme: 02.02.2020 - 22:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da polis ekiplerinin şüphelendiği Çinli turist için Koronavirüs alarmı verildi. Koruyucu kıyafetlerle hastaneye getirilen Çinli turistte virüse rastlanılmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : trabzon,koronavirüs,
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