Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika uçak kazası haberi! Son dakika gelen bilgilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus havayoluna ait bir uçak pistten çıktı. İzmir'den gelen uçakta yangın çıktığı aktarıldı. Edinilen ilk bilgilere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.