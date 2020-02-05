Son dakika uçak kazası haberi! Son dakika gelen bilgilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus havayoluna ait bir uçak pistten çıktı. İzmir'den gelen uçakta yangın çıktığı aktarıldı. Edinilen ilk bilgilere göre, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanında bir yolcu uçağı pistten çıktı. Uçakta büyük çapta hasar meydana gelirken, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika! Sabiha Gökçen'de uçak kazası
05.02.2020 - 18:36 | Son Güncelleme: 05.02.2020 - 18:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Son dakika gelen bilgilere göre Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus havayoluna ait bir uçak pistten çıktı. İzmir'den gelen uçakta yangın çıktığı aktarıldı.
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679516 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679516.aspx
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