İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi
06.02.2020 - 10:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 - 10:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda dün yaşanan uçak kazasında hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.
İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişte pistten çıkarak toprak zemine düşmüş, olayda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 174 yolcu ve 6 mürettebat ise yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybedenlerin Zehra Bilgi Koçar, Alev Gençoğlu ve Songül Bozkurt olduğu belirlendi. Cenazeler otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna getirildi.
Etiketler : Uçak kazası,
679629 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/679629.aspx
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