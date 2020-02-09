Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı, kuzey ve kuzeydoğu kesimler çok bulutlu olacak.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının beklendiği bölge illerinden Kars ve Ardahan çevresinin hafif kar yağışlı olması öngörülüyor.

Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği, rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 16, Kars'ta 15, Ardahan'da 14, Erzincan'da 12, Tunceli ve Ağrı'da 11, Iğdır'da ise 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, sıfırın altında Erzurum'da 13, Kars'ta 12, Ardahan'da 10, Ağrı'da 9, Erzincan'da 7 ve Tunceli'de 6, Iğdır'da ise sıfır derece olması bekleniyor.

Bölgede kar kalınlıkları Ağrı'da 35, Erzurum'da 20, Ardahan'da 15, Kars'ta 11, Tunceli'de 6, Erzincan'da 3, kayak merkezlerinden Erzurum Palandöken'de 85, Kars Sarıkamış'ta 62 ve Erzincan Ergan'da 72 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölge genelinde beklenen buzlanma ve don olayı ile yüksek kar örtüsü olan yerlerde çığ tehlikesi bulunması dolayısıyla dikkatli olunması uyasında bulundu.

2 bin 166 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 1276 mahalle, Ağrı'da 407, Erzincan'da 210, Tunceli'de 127, Kars'ta 81, Iğdır'da 37 ve Ardahan'da 28 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları, il özel idareleri ve belediyelere bağlı karla mücadele ekipleri, kapalı yolların ulaşıma açılması için çok sayıda iş makinesiyle çalışma gerçekleştiriyor.

Yüksek kesimlerde etkili olan tipi ve sis, ekiplerin çalışmalarında aksamalara neden oluyor.

Bazı yollarda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Ardahan'ın bazı ilçeler ile bağlantısını sağlayan kara yollarında kar ve tipi yüzünden ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Görüş mesafesinin düşmesine neden olan olumsuz hava koşullarının yanı sıra buzlanma dolayısıyla Ardahan-Şavşat, Damal-Posof ve Çıldır-Aktaş kara yolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Kar kalınlığının kent merkezinde 20 santimetreye ulaştığı Erzurum'da, Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ile Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı ekipleri, araç ve yaya trafiğinde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için cadde ve sokaklarda temizlik ile küreme çalışması gerçekleştirdi.

Soğuk hava nedeniyle binaların çatılarında buz sarkıtları oluşurken, şadırvanlar da buzla kaplandı.