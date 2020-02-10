Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 34. kilometresi Tekke mevkisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Karaağaç idaresindeki 19 BA 950 plakalı Ankara Samsun seferi yapan yolcu otobüsü yolun banket kısmında park halindeki Mehmet Pastacı'ya ait 38 FC 804 plakalı kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yolcu otobüsü orta refüj bariyerlerine çarptı. Kazada, otobüste görev yapan muavin Ramazan Turan (28) olay yerinde hayatını kaybederken, otobüsteki yolculardan Göksu Turan (32) yaralandı. Yaralı şahıs 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden muavin Ramazan Turan'ın cenazesi otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.