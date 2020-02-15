Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bahçelievler Zafer Mahallesi Çimen Sokak'ta GBT sorgusu yapan 3 bekçi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçakla yaralandı. Boğuşma sırasında bekçiler, saldırganı da yaralı bir şekilde yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı bekçileri ve saldırganı hastaneye kaldırdı. Polis ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.