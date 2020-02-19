Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yünkuşak Mahallesi'nde yaşayan Cemil Gürcü, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yolları kardan kapandığı için Gürcü'yü, hastaneye götüremeyen yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine ambulansla yola çıkan sağlık ekipleri, yolun ulaşıma kapalı olmasından dolayı mahalleye ulaşamadı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timler ile bölgeye gönderilen Özalp Belediyesi ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Zorlu geçen 3 saatlik çalışmanın ardından mahalleye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Gürcü, ambulansa getirildiği Özalp Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.