Binlerce mülteci Edirne'de bulunan Pazarkule sınır kapısına akın etti. Bu mültecilerden sadece biri olan Filistin vatandaşı Ahmet Haceli de 4 ay önce kaçak olarak nehirden geçen ve Atina'ya giden eşine kavuşmak için sınıra geldi. Çok sevdiği köpeğini de İstanbul'da bırakamayan Ahmet, gümrük alanında karşıya geçebilmek için bekliyor. Köpeğini çok sevdiğini belirten Ahmet Haceli, "Köpeğimi çok seviyorum onu da getirdim. Eşim 4 ay önce nehirden kaçarak Yunanistan'a geçti. Şimdi Atina'da yaşıyor. Onunla buluşup Hollanda'ya geçeceğiz" dedi.
Yunanistan'daki eşine ulaşmak isteyen Filistinli Ahmet, köpeğiyle sınıra geldi
29.02.2020 - 15:15 | Son Güncelleme: 29.02.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Filistin uyruklu Ahmet, 4 ay önce Yunanistan'a kaçan eşine kavuşmak için sınıra gelirken, köpeğini de bırakmadı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ahmet,göçmen,
684841 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/684841.aspx
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