Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Muş'tan Sason'a gelen 49 AAF 552 plakalı otomobil, Cevizli köyü mevkinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp takla atarak metrelerce sürüklendi. Kazada araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalelerinin ardından ambulanslarla Sason Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.