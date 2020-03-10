Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Akdeniz'in iç kesimleri ile Batı Karadeniz'de kuvvetli, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 23

Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 14

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı bulutlu 24

Trabzon: Parçalı bulutlu 23

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 12

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 22