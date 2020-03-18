Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir vatandaş Sarıveliler-Taşkent yolunun 1. kilometresinde dere yatağına bir otomobilin uçmuş vaziyette olduğunu görerek durumu hemen jandarmaya haber etti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede otomobilin üç gündür kayıp olarak aranan 51 yaşındaki Veli Altaş’a ait olduğunu tespit etti. Otomobilin yanına vararak kontrol eden ekipler vücudunun bir kısmı suyun içinde olan Altaş’ın cansız bedeniyle karşılaştı. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Altaş’ın cesedi araç içerisinden çıkarılarak Sarıveliler Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilin uçtuğu derenin yoldan aşağıda olması nedeniyle oradan geçenler tarafından fark edilemediği öğrenildi.



Kayıp olan Altaş’ı AFAD ve jandarma ekipleri üç gündür her yerde arıyordu.