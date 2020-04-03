Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunan bayraklı Eleftherios Venizelos adlı gemide mürettebatta korona semptomlarının görülmesinin ardından gemi Pire Limanı'nda karantinaya alınmıştı. Elde edilen son bilgilere göre, gemide bulunan 65 Türk'te korona virüs tespit edildi. Korona tespit edilen mürettebat 14 gün boyunca gemide kalacak ve tedavi görecek. Korona tespit edilmeyen Türk vatandaşları ise Atina'daki otellerde 14 gün gözetim altında tutulacak, daha sonra Turkiye'ye gönderilecek.