Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 03.04.2020 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu ve uyarıcı madde suçları operasyonunda, 2 poşet halinde 113 gram eroin ele geçirilerek, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 6 şahıs da gözaltına alındı.

Düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.