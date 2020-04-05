Ayşe Kaya’nın hayatını kaybetmesi ile ilgili olarak CHP Kadıköy İlçe Başkanlığı sosyal medyadan açıklama yaparak, "Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticimiz Ayşe Kaya'yı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Tüm örgütümüzün başı sağolsun" denildi.
CHP Kadıköy ilçe kadın kolu yöneticisi koronavirüsten hayatını kaybetti
05.04.2020 - 11:23 | Son Güncelleme: 05.04.2020 - 11:27
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
CHP Kadıköy İlçe Kadın Kolu Yöneticisi Ayşe Kaya, koronavirüsten hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : CHP,Kadıköy,Ayşe Kaya,
694011 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/694011.aspx
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