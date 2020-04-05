Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı 'evde kal' çağrıları yapılırken, bugün güneşli havayı gören Diyarbakırlılar sokaklara akın etti. Kentin tarihi noktalarından olan On Gözlü Köprü, Hz. Süleyman Camii gibi alanlar kapatılırken, kimi yerlerde gelin ve damatlar fotoğraf çekmeye devam etti. Bazı vatandaşlar tarihi surlara çıkarken, bazı aileler tehlikeyi hiçe sayarak çocuklarını dışarı çıkarttı. Sur ilçesinde ve kentin farklı noktalarında vatandaşların sıcak havada sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.



Sur esnaflarından Adil Aydın, Diyarbakırlıların kente virüs gelmemiş gibi hareket ettiğini söyledi. Aydın, "Gençlerin evde kalması lazım. Dışarı çıkıp eve gittikleri zaman bu mikrobu alıp kendileriyle eve taşıyorlar. Lütfen gençler evde kalın. Evde hayat var. Hem kendi hayatınızı hem de evde olan ailelerinizin hayatlarını tehlikeye ve riske atmayın. Bu hastalığı yenebilme noktasında fayda verecek ise 10 gün, 15 gün, 20 gün aralıklarla sokağa çıkma yasağı uygulanmasını faydalı görüyorum” dedi.