Çayırlı Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, “Erzincan İl Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararı gereğince ilçemize bağlı Yeşilyaka köyü korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 14 gün süre ile karantina altına alınmış olup, köyümüze giriş-çıkışlar yasaklanmıştır.” ifadelerine yer verildi.
Öte yandan daha önceden de Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köyleri karantinaya alınmıştı.