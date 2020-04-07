Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu merkeze bağlı Çobankaya köyünde yalnız yaşayan Durmuş Türkan, yıllarca çalışarak biriktirdiği paralar ile aldığı otomobilini ve deposunu toplam 45 bin liraya satarak kampanyaya katıldı. 85 yaşındaki Türkan “Ben kimsesizim. Biraz malım vardı, onu da devletimize bağışladım. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ‘Biz Bize Yeteriz’. Parası olanlar bağışlasın” dedi. Rize Çayeli’nde oturan 77 yaşındaki Hatice Namoğlu da kendisine vefat eden eşinden kalan maaş ile biriktirdiği 10 bin lirayla kampanyaya destek oldu. Namoğlu “Benim çocuğum yok. Evimi, arkamda neyim varsa hepsini Mehmetçik Vakfı’na bağışladım. Keşke daha fazla param olsa da hepsini versem” ifadelerini kullandı.