Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesudiye ilçe merkezinden geçen Melet Irmağı kenarındaki Beykoz Tepesi mevkisindeki kayalık alanda bulunan Özbekistan uyruklu yaşı küçük olan U.Y. (15) geçirdiği bunalım sonrası kendini ırmağa bırakarak intihar etmek istedi. Olay yerine gelen polis memurları Mesudiye İlçe Emniyet Amirliği'nde görev yapan polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, genç kızı ikna etti. Geri dönecekleri sırada genç kız dengesini kaybederek, su debisi yüksek Melet Irmağı’na düştü. Bunun üzerine polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal, hiç tereddüt etmeden 1,5 metre derinliğindeki suya girerek, genç kızı boğulmaktan kurtardı.

Vali Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Doğu Ateş’i ve Mesudiye İlçe Kaymakamı Ali Cemal Altınöz’ü arayarak, onların nezdinde genç kızı boğulmaktan kurtaran polis memurlarını tebrik etti.

Fedakar polis memurları Abdullah Akdoğan ve Serdar Konal ile olaya müdahalede bulunan diğer polis memurlarını ‘Başarı Belgesi’ ile taltif eden Vali Seddar Yavuz, “Türk Emniyet Teşkilatımızın 175. kuruluş yıldönümünü ve Polis Haftası'nı kutladığımız bir günde, Mesudiye ilçemizde yaşanan bu üzücü olayda kahraman Türk polisinin ne kadar fedakar olduğunun güzel bir örneğini yaşadık. Türk polisi, her zaman canını hiçe sayarak, milletimizin hizmetinde olmuştur. Bu olay da bunun en güzel göstergesidir. Ülke olarak zor günler geçirdiğimiz bu dönemde fedakar, kahraman polislerimizin bu davranışı, içimizi ısıttı. Bizleri mutlu etti. Kendilerini ve polis teşkilatımızı tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben de kendilerini ‘Başarı Belgesi’ ile taltif ettim. Ayrıca, genç kızı kurtarma esnasında polis memurlarından Serdar Konal’ın zayi olan cep telefonu tarafımdan yenisi alınarak, kendisine teslim edilmiştir. Kahraman polislerimizce hayatı kurtarılan genç kızımıza da geçmiş olsun ve şifa dileklerimi iletiyorum” dedi.

Taltif belgeleri ve cep telefonu Mesudiye Kaymakamına gönderildi.