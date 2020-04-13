Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Koronavirüs sebebiyle evde kalma mecburiyeti ortaya çıkınca, itiraf etmeliyiz ki hepimiz biraz paniğe kapıldık. Ne alacağımızı, ne yapacağımızı şaşırdık. O panikle aylarca yetecek kadar gıda, temizlik, bakım malzemesi depoladık belki de. Ardından kadın-erkek demeden birçok insan, berberini, kuaförünü eve davet etmeye başladı. Bu tehlikeli hareket “Evde kalmak, teması en aza indirmek için” uyarılarıyla önce azaldı, sonra da neredeyse tamamen bitti. Erkekler saçlarını kesmek için elektrikli cihazlara yönelirken, kadınlar da boya ve bakım malzemelerini online ticaret aracılığıyla alıp kendi bakımlarını yapma gayretine girişti. Tam bu aşamada “Yeniden buluşuncaya kadar kendi kuaförünüz olun” diyen meslek örgütleri, en iyi bakım için çeşitli tüyolar verdi.

Ankara Kuaförler Güzellik Salonları İşletmecileri ve Manikürcüler Esnaf Odası Başkanı Bülent Erdoğan bu dönemin kadınlar için saçlarına maske yaparak süreci fırsata çevirmek için önemli bir avantaj sağlayacağını ifade etti. Erdoğan “Şu ara kadınlar boya yaptırmadıkları, fön çektirmedikleri için saçlarını dinlendiriyorlar. Bu dönemde çeşitli maskelerle saçlarını besleyebilirler” dedi.

KIRIKLARINIZI KENDİNİZ ALMAYIN

Kuaförler röfle, saç rengi açma, saçların kırığını alma gibi işlemlerin evde yapılmaması konusunda uyarıda bulunuyor ve “Bunlar geri dönüşü zor olan kayıplara sebep olabilir” diyorlar. Bir kuaförün tavsiyeleri ise şöyle:

* Yanlış boya ve renk numarası seçimi ciddi problemlere yol açabilir, istenmeyen renkler oluşabilir. Sonra biz o renkten dönmek için açıcı kullanacağız. Bu da saçı çok yıpratır. O yüzden hanımlar kuaförlerini arayıp karışımları kargoyla isteyebilirler. Bunu birçok kuaför yapıyor.

* Kesimi de kendiniz yapmamalısınız. Yıpranan kısımları kesmek yerine saç serumları, maskelerle onarmaya çalışmak önemli. Evde yapacağınız maske çok faydalı olacak.

* Evde eğlenceli aktivite olsun diye saç düzleştirici ve maşa sıklıkla kullanılıyor. Yüksek ısı saçların en büyük düşmanı. Hele de metalden gelen yüksek ısı. Bunu da yapmayın.

MASKE ÖNERİSİ

Bir yemek kaşığı bal, bir kahve fincanı süt, bir yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Saçlara masaj yaparak sürün. 20 dakika sonra yıkayın. Kırıklara çok iyi geldiğini göreceksiniz.

ERKEKLERE 'SAÇINIZI UZATIN' TAVSİYESİ

Ankara Berberler Odası Başkanı Sezayi Kara da evlere ve iş yerlerine gizlice saç kesimine gidilmemesi, sosyal mesafeyi koruma tavsiyesinde bulundu. Erkeklere ‘saçınızı uzatın’ tavsiyesinde bulunan Kara, elektrik ya da şarjlı cihazlar yardımıyla ense ve favorilerin kesilebileceğini hatırlatırken “Süreç bitsin, müşterilerimize yepyeni modeller hazırlamış olacağız. Biraz sabır” tavsiyesinde bulunuyor.