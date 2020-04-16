Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsü ile “İnsanların hayırlısı, insanlara faydalı olandır.” Hadis-i Şerifini kendisine rehber edinen İhlas Vakfı Ramazan-ı Şerif’ te ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.

İhlas Vakfı, korona virüsü salgını sebebiyle evlerinden dışarıya çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, hayırseverlerin Gıda Kolisi yardımlarını ulaştırmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.

Rahmet, bereket af ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerif’te de yurt içinde ve yurt dışında, savaş, terör ve kuraklık sebebi ile çok zor şartlar altında hayatlarını idame ettirmeye çalışan Filistin, Somali, Sudan, Çad, Uganda ve Afganistanlı fakir ve garip Müslümanlara hayırseverlerin yardımlarını ulaştırılması ve iftar sofraları kurulması çalışma ve programları devam ediyor.

Hayırsevereler; İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda Kolisi bağışı yapabilir, İhlas Vakfının 8350 SMS hattına “İFTAR” yazıp göndererek, 9 TL bir kişiye iftar verebilir ayrıca zekat ve fitrelerini bağışlayabilirler.