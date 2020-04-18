Kaza Bursa İzmir yolunda meydana geldi. Sürücüsü kimliği öğrenilemeyen 16 U 6918 plakalı otomobil: sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerde asılı kalırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti bariyerlerin üzerine kondu
18.04.2020 - 09:58 | Son Güncelleme: 18.04.2020 - 09:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç bariyerlerin üzerinde durdu.
Kaza Bursa İzmir yolunda meydana geldi. Sürücüsü kimliği öğrenilemeyen 16 U 6918 plakalı otomobil: sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerde asılı kalırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Etiketler : Bursa,
697479 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/697479.aspx
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