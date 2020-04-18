Kaza Bursa İzmir yolunda meydana geldi. Sürücüsü kimliği öğrenilemeyen 16 U 6918 plakalı otomobil: sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Otomobil bariyerlerde asılı kalırken ortaya ilginç görüntüler çıktı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı