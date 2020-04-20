Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk hekimlerine emanet edilen minik Nur’un tedavisi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.

Minik Nur’un babası Muhammed el-Yusuf, sekiz ay evvel kızı Nur’un beyninde “kötü huylu” bir tümör bulunduğunu öğrendiklerini anlattı. Kızının Türkiye’de ameliyat edildiğini aktaran baba “Daha sonra kontrole gelmemiz gerekiyordu ancak yeni tip koronavirüs sebebiyle tekrar Türkiye’ye giriş yapamadık. Suriye’de de sağlık hizmetleri çok kötü durumda, bu yüzden sesimizi sosyal medyadan duyurmaya çalıştık ve Allah razı olsun Türkiye hükûmeti bizi duydu. Ambulansla bizi gelip aldılar, çocuğum şu anda yoğun bakımda ve takip ediliyor, inşallah daha iyi olacak” ifadesini kullandı.

NUR BİZE EMANET

Hastanenin Başhekimi Prof. Dr. Yunus Doğramacı Nur’un iki kez ameliyat edildiğini belirterek “Üç ay yoğun bakımda takibini yaptık ve 6 Mart’ta taburcu ettik. Şimdi beyin cerrahımız takibini yapıyor. İnşallah Sayın Bakan’ımızın dediği gibi Nur bize emanet olacak. Bu bizim için kutsal bir görevdir” dedi.