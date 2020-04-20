Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre Yolu, Menemen Yolu Saat Kavşağı, İzmir-Bursa Sürat Yolu ve Yeni Terminal Kavşağı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan peyzaj alanlarındaki otomatik sulama sisteminin kontrol üniteleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. MOBESE ve bölgedeki güvenlik kameraları tarafından tespit edilen hırsızlar hakkında Manisa Büyükşehir Belediyesi yasal işlem başlattı.



Konu ile ilgili Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Hizmetin yapılması kadar korunması da önemlidir. Korumak ve geleceğe bırakmak hepimizin görevidir. Bu anlamda vatandaşların gördükleri şüpheli durumları emniyete bildirmelerini rica ediyoruz.” ifadelerinde bulunuldu.