Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı yüzde 25,3 oranla en çok sarılmayı ve kucaklaşmayı özlemiş. “Dışarı çıkıp özgürce dolaşmayı özledim” diyenler yüzde 23,3 ile ikinci sırada. Her dört kişiden biri (yüzde 25,5) salgın sonrası ilk olarak anne ve babasıyla görüşmek istediğini ifade ederken; yüzde 20,1'i "İlk durağım kebapçılar" dedi. Yüzde 9,1 ise camiye gideceğini açıkladı. Katılımcıların yüzde 37,6’sı hayat normale dönünce “Sağlıklı yaşamaya özen göstereceğim”; yüzde 23,5’i de “Aileme daha fazla zaman ayıracağım” görüşünü dile getirdi. İHA