Araştırma sonuçlarına göre Türk halkı yüzde 25,3 oranla en çok sarılmayı ve kucaklaşmayı özlemiş. “Dışarı çıkıp özgürce dolaşmayı özledim” diyenler yüzde 23,3 ile ikinci sırada. Her dört kişiden biri (yüzde 25,5) salgın sonrası ilk olarak anne ve babasıyla görüşmek istediğini ifade ederken; yüzde 20,1'i "İlk durağım kebapçılar" dedi. Yüzde 9,1 ise camiye gideceğini açıkladı. Katılımcıların yüzde 37,6’sı hayat normale dönünce “Sağlıklı yaşamaya özen göstereceğim”; yüzde 23,5’i de “Aileme daha fazla zaman ayıracağım” görüşünü dile getirdi. İHA
Salgında en özlediğimiz kucaklaşma
29.04.2020 - 08:14 | Son Güncelleme: 29.04.2020 - 08:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Areda Survey şirketi, 24-26 Nisan tarihleri arasında bin 806 kişinin katılımı ile “Özlenenler. Salgın Esnası ve Sonrası Hayata Bakış Araştırması” başlığı adı altında halkın nabzını tuttu.
Etiketler : salgın,korona,kucaklaşma,
700304 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/700304.aspx
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