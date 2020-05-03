Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayında iftar sofralarına sıcak pide ulaştırabilmek için çabalayan fırıncılar, 250-280 dereceye varan ortamda oruç tutuyor. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde fırınlarda çalışan ustalar, fırının karşısında zor koşullara rağmen işlerini yapıyor. Özellikle iftar vaktinin yaklaştığı saatlerde talebin fazla olması nedeniyle fırınlarda da sıcaklığını daha da arttığını aktaran ustalar, havaların biraz serin olmasının kendilerini rahatlattığını söyledi.

Fırındaki sıcaklığın özellikle Ramazan ayında çok hissedildiğini belirten fırıncı Halil Bursa, “Yaptığımız pidenin kurumasından dolayı iş yerine klima takamıyoruz. Onun için bu sıcaklığa bir şekilde katlanıyoruz. Çok şükür orucumuzu da tutuyoruz. Ramazanın havası bereketlidir. İftar saatlerinde yoğunluk oluyor” dedi.