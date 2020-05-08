Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'te çöp konteynerinde bulunan bebeğin annesi polis tarafından bulundu. Çöp konteynerinde bulunarak hastaneye götürülen bebeğe hemşireler, 'Duru' ismini verdi. Polis tarafından gözaltına alınan bebeğin annesi ifadesinde bebeği evlilik dışı ilişkiden dünyaya getirdiğini, ailesinden korktuğu için de çöp kutusuna bıraktığını söyledi. Anne, kadın sığınma evine yerleştirildi.