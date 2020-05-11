Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, 21 Mart 00.00’dan itibaren 65 yaş ve üzerindekilerin sokağa çıkmasını yasakladı. Yeni tip koronavirüse karşı alınan bu tedbirler müspet neticeler doğurdu. Bu sayede Türkiye’de ölümler minimum seviyede kaldı, salgında düşüş yaşanmaya başladı. Bakanlık, bu gidişat sonrası yaşlıları mükâfatlandırmak istedi. Dün 11.00 itibarıyla sokağa çıkmalarına dört saatliğine izin verildi. Elli gündür toplumdan izole edilen yaşlılar, fırsat bu fırsat deyip kendilerini sokağa attı. Özgürlüğün tadını çıkarmak isteyenler, caddelere akın etti. Denizin olduğu şehirlerde oturanlar ise sahili tercih etti. Kimisi de bir çocuk gibi parkta salıncağa binip sallandı, kaydıraktan kaydı. Bazıları spor aletleriyle vücudunu zinde tutmaya çalıştı. Sakarya’da oturan 72 yaşındaki İzzet Özdemir “İki ay sonra dışarı çıktım. Evde oturduk, kalktık, televizyona baktık, yattık uyuduk. Ayaklarım yürümeyi unutmuş. Yürürken ayaklarım karıncalanıyor” dedi. İstanbul Silivri’de dolaşan 65 yaşındaki Ferhat Güler de “Evde oturmak çok zor, yiyip içip yatıyoruz. Hareketsizlikten daha çok hastalanıyor insan. Bizi serbest bıraksınlar, öleceksek ölelim. Ben gençlerden daha iyi korurum kendimi. Biz hayatı daha iyi biliyoruz” diye konuştu.

ANNESİNİ SIRTLADI

Şanlıurfa’da oturan Mustafa Hamamcı (43) ise 22 yıldır yatalak olan 82 yaşındaki annesi Emine Hurma’yı sırtında gezdirdi. Annesine bakabilmek için hiç evlenmeyen Hamacı “Babam da yatalaktı ve dokuz sene evvel kanserden öldü. Son nefesine kadar ona da baktım. Kardeşlerim de var ama onlar ilgilenmiyor. Annemin duası bana yeter. Eski günlerini hatırlasın diye gezdirdim. Temiz hava aldı, morali yerine geldi” ifadelerini kullandı.