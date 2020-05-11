Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Ekmeği, suyu, zamanı ve en önemlisi geleceğimizi nasıl da hoyratça harcadığımızı fark ettik. Ailemiz için zaman bulamazken ne boş şeylere ömür harcadığımızı gördük. Sokağa çıkma yasağıyla ‘mahrum kalma’ korkusunun virüs korkusunun önüne geçtiğini fark edip, her gün yatağa aç giren milyonları ve yardımlaşmayı hatırladık. Bir taraftan can alan virüs, yüzlerce güzel şeye de vesile oldu. Okula gidemeyen çocukla evden çalışan anne ve baba bir araya geldi. Belki en salgın döneminin en önemli kazanımlarından oldu bu durum. O zaman bu güzelliği, daha da anlamlı hâle getirelim. Şimdiye kadar bakıcılara ya da kreşteki öğretmenlere bıraktığımız ‘çocuk eğitimini’ anne sıcaklığıyla yapalım. Ona temizliği, tasarrufu, doğayı korursak onun bize yeteceğini öğretelim. Gıdanın önemini, yokluğunda neler olabileceğini öğretelim. Öğretmek için de en iyi yöntemi kullanıp davranışlarımızla örnek olalım.

YEMEĞİ, EKMEYİ ATMAYIP KULLANSIN

¥ Ekmeği çöpe atmak yerine kuşlara, sokakta yaşayan diğer hayvanlara vermeyi öğrensin.

¥ Fazla yemek, ekmek almamasını öğretin. Yiyemediği yemeğin çöpe gideceğini, hâlbuki onu bulamayan milyonlar olduğunu anlatın.

¥ Kalan ekmeğin ertesi gün çorbaya kıtır ya da yumurtalı ekmek olarak önüne geleceğini görsün.

GERİ DÖNÜŞÜMÜ KEYFE DÖNÜŞTÜRÜN

¥ Tabiatın değerini anladığımıza göre, çevreyi kirletmeyip korumayı öğretelim.

¥ Evsel atıklarla kâğıt, plastik, cam ve teneke ambalajları ayrı biriktirin, buna onu da dâhil edin.

¥ Ambalaj atıklarını geri dönüşüm kutusuna birlikte götürün, onların dönüşünce ne olacağını anlatın.

¥ İki çizikle bir sayfayı koparmayarak kaç ağacı kurtaracağını, plastiği denize atmayınca milyonlarca balığı kurtaracağını söyleyin, hatta birlikte bir ağaç dikin.

HARÇLIKLARINI BİRİKTİRSİN

Çalışan anneler, çocuklarına zaman veremeyince, her istediğini alma yolunu seçerdi hep. Yanlış olduğunu bile bile yapardı. Şimdilerde yanlışları fark ettiğimize göre, acilece biriktirme alışkanlığı kazanma zamanı.

¥ Çocuk şimdilerde okula gitmiyor, ihtiyacı yok ama siz harçlığı vermeye devam edin ve onu biriktirmeye, kendi kumbarasını yapmaya teşvik edin.

¥ Biriktireceği parayla en çok istediği şeyi alacağınıza dair söz verin ki, bir hedefi olsun.

¥ Kumbara dolmadan açmayın, dolunca birlikte açın ve hatta bunu bir banka hesabına dönüştürün.

¥ Salgın tedbirleri bitince birlikte gideceğiniz bir etkinlik için para biriktirme uygulaması yapın.

ELEKTRİĞİ, GAZI İYİ KULLANSIN

¥ Odadan çıkmadan ışığı, kullanmadığı cihazı kapatmayı, elini yıkayıp dişini fırçalarken suyu boşa akıtmamayı öğretin.

¥ Sebze ve meyveleri yıkadığınız suyla çiçekleri sulamayı, belki balkonu yıkamayı öğretin ve hatta ona yaptırın.

¥ Bunları ondan yapmasını isterken, tabii ki önce siz uygulayın. Çocuk dediğinizi değil, yaptığınızı yapmaya meyillidir.