Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni tip koronavirüs pandemisinin yaşandığı şu son aylarda doktorlar kadar hemşireler de kendi canlarını ortaya koydu. Hepsi, başkalarının hayatını kurtarabilmek için gecesini gündüzüne kattı, ailesinden uzak kaldı. Dün, herkesin gözünde birer kahraman olan hemşirelerin günüydü. Ancak bu yıl 12 Mayıs Uluslararası Hemşireler Günü, kutlama olmadan geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca “Hemşirelerimiz, kusursuz oldukları görevlerinde şimdi birer kahraman" mesajıyla moral vermeye çalıştı. Hemşireler de yaşadıkları bu zorlu günleri aktardı. İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Feride Bekdemir “Hastalığa yakalanmaktan çok sevdiğimiz kişilere bulaştırmaktan korkuyoruz. Çocuklarıma dokunduğumda vicdan azabı yaşıyorum” dedi. Hastalığa yakalanıp iyileşmeyi başaran Elif Karayel Bilgili de “Sürecin başından beri ailemle görüşmüyorum. Bu mesleği sevmeden yapamazsınız” ifadelerini kullandı.

HER GÜN AYNI MÜCADELE

Bir başka hemşireyse “Bu kıyafetleri giymek beni üzse de insanların hayatına dokunduğum için mutluyum. Ailemden uzak kalmak ise psikolojik olarak yıpratıyor” şeklinde konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesinde hemşirelik yapan Sinem Çolak ise “Sadece salgın sürecinde değil önceden de özveriyle çalışıyorduk. Üzerimize düşeni en iyi şekilde fedakârca yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu. Öte yandan hemşirelerin bir günü şöyle geçiyor: Sabah erken saatlerde hastaneye geliyorlar. İlk iş olarak giyinme odalarında koruyucu kıyafetleri üzerlerine geçiriyorlar. Ardından tek tek hastaları dolaşıp ateşlerini, nabızlarını ve son durumlarını kontrol ediyorlar. Olası yeni vakaları da testlerden geçirip sonuçlarına göre benzer müdahalelerde bulunuyorlar. İslim Esra Çobanoğlu - Ahmet Faruk Sarıkoç İHA