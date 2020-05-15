Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden İsmet A.’nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.
Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 60 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu Ürgüp Kaymakamlığı tarafından köy karantina altına alınmış ve 5 Mayıs tarihinde karantina süresi ikinci defa uzatılmıştı.
Cenaze namazı kılınmasının ardından 60 kişi koronaya yakalanmıştı... Bir ölüm haberi daha geldi
15.05.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 15.05.2020 - 09:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle köyde virüsten ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Taşkınpaşa köyünde kılınan cenaze namazının ardından koronavirüs testi pozitif çıkan ve Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan İsmet A. tedavi gördüğü hastanede gece saatlerinde vefat etti. Koronavirüsten hayatını kaybeden İsmet A.’nın cenazesi bugün Taşkınpaşa köyünde alınan geniş güvenlik önlemleri altında defnedilecek.
Kaynak: İHA
Etiketler : cenaze,korona,ölüm,vaka,story_,
704182 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/704182.aspx
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