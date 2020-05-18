Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğum sancıları başlayan 35 yaşındaki Fatma A. için merkezden hava ambulansı talep edildi. Sarız ilçesindeki pistin uygun olmaması nedeniyle hasta Pınarbaşı ilçesine getirildi. Kayseri'den havalanan hava ambulansı, Fatma A.'yı Pınarbaşı ilçesinden alarak Kayseri Şehir Hastanesi'ne kısa sürede ulaştırdı.

Doğuma alınan Fatma A., sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.